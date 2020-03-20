قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن المتوفى أدخل إلى المستشفى قبل أسبوع بوضع صحي صعب.

أقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ في شوارع القدس المحتلة، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام إلى 30٪، وسيتم تخفيض حركة السكك الحديدية بنسبة 50٪ اعتبارًا من يوم الإثنين.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن المتوفى أدخل إلى المستشفى قبل أسبوع بوضع صحي صعب.

وأفاد موقع “كالكاليست” الاقتصادي الإسرائيلي أن عدد العاطلين الجدد عن العمل في إسرائيل بسبب أزمة كورونا وصل إلى 477 ألف شخص.

وكانت هناك زيادة في عدد المرضى الذين هم في حالة خطيرة نتيجة الفيروس، من بين 705 مرضى، وهناك 10 في حالة خطيرة، بما في ذلك اثنان من كبار السن.

وكانت “المال” نشرت في وقت سابق أن شركة “العال” الإسرائيلية للطيران رفعت أسعار النقل الجوي بنسبة 100٪، وتواجه شركة “العال” الإسرائيلية أزمة إثر تفشي فيروس كورونا.

وشهدت بورصة الأوراق المالية في تل أبيب انخفاضات حادة في خلفية القلق المتزايد بشأن تفشي وباء كورونا في إسرائيل والآثار المحتملة على الاقتصاد.

ويقدر الاقتصاديون والمحللون في تل أبيب أن الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي لا مفر منها.

ومن المتوقع أن يعلن بنك إسرائيل عن سعر الفائدة للشهر ونصف الشهر المقبلين، وفقًا لخبراء بنك هبوعليم ، فإن كورونا تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة في إسرائيل.

ويقدر خبراء الاقتصاد في بنك هبوعليم أن النمو في إسرائيل من المرجح أن يتأثر حتى لو لم يتم انتشار الفيروس في إسرائيل.

وبالنسبة للسياحة، من المتوقع أن يتناقص عدد السياح الذين يدخلون إسرائيل، ويكون جزء من تصدير البضائع إلى الصين والدول المجاورة عرضة للخطر إذا لم يتم القضاء على الفيروس.