إسرائيل تستقبل 40 ألف متسلل عبر الحدود المصرية فى 2016

عادل عبد الجوادنشر الجهاز المركزي للإحصاء بإسرائيل تقريرًا أوضح فيه نسبة العاملين بالدولة من خارج البلاد، ونسبة المتسللين لإسرائيل خلال العام الماضي 2016، وأظهرت البيانات أنه في نهاية العام الماضي 2016 كان هناك 169 ألف عامل أجنبي من خارج إسرائيل، منهم 74 ألفًا دخلوا كسياح ودون تصاريح عمل، وتسلل عب

عادل عبد الجواد

نشر الجهاز المركزي للإحصاء بإسرائيل تقريرًا أوضح فيه نسبة العاملين بالدولة من خارج البلاد، ونسبة المتسللين لإسرائيل خلال العام الماضي 2016، وأظهرت البيانات أنه في نهاية العام الماضي 2016 كان هناك 169 ألف عامل أجنبي من خارج إسرائيل، منهم 74 ألفًا دخلوا كسياح ودون تصاريح عمل، وتسلل عبر الحدود المصرية الإسرائيلية حوالي 40 ألف شخص معظمهم من أريتريا 71%، والسودان 20% تحديدًا.





وأشار التقرير إلى أن الشهور الأخيرة من العام الماضي 2016 شهدت هبوطًا في عدد المتسللين عبر الحدود، وكان عددهم 18 متسللًا فقط، بينما غادر البلاد حوالي 3000 شخص.

وأوضح التقرير أن عام 2016 شهد أيضًا دخول .52.6 ألف شخص من خارج البلاد إلى إسرائيل بتصريح عمل وتأشيرة جاءوا من 100 دولة، 655 منهم من دول آسيا، و32% منهم من دول أوروبا، مقابل 42.6 ألف في العام قبل الماضي 2015.