إسرائيل تزعم استعدادها للسماح للسفن بإيصال المساعدات إلى شواطئ غزة

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد، أن بلاده لديها استعداد للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تستهدف قوات الاحتلال بحرب شرسة “على الفور” في إطار ممر بحري مقترح من قبرص، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وحدد الوزير أربع دول أوروبية قادرة على المشاركة المحتملة في هذه العملية.

وبموجب الترتيب الذي اقترحته نيقوسيا لأول مرة في نوفمبر، ستخضع الشحنات للتفتيش الأمني في ميناء لارنكا القبرصي قبل نقلها إلى ساحل غزة على بعد 370 كيلومترا وليس عبر مصر أو إسرائيل.

وإذا مضت الخطة قدما فستمثل أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع الفلسطيني.

ووصفت إسرائيل الممر بأنه وسيلة لإنهاء علاقاتها المدنية مع غزة، حيث تشن هجوما مستمرا منذ 12 أسبوعا ردا على هجوم شنه مقاتلون من حماس عبر الحدود وأسفر عن سقوط قتلى واحتجاز رهائن.

ومع نزوح مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فإن الفكرة قد تقطع شوطا نحو تلبية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 22 ديسمبر والذي يدعو إلى توسيع آليات الإغاثة الإنسانية.