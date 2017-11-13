إسرائيل ترفع حالة التأهب خوفا من رد الجهاد

عادل عبد الجواد رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة تأهبه في جميع أنحاء البلاد على خلفية زيادة التوتر مع الجهاد الإسلامي، ونشر بطاريات القبة الحديدية علي طول الحدود. وكشف الجيش الإسرائيلي عن ازدياد التوتر في الشمال، بعد اعتراضه السبت الماضي طائرة بدون طيار سورية تقترب من الحدود الاسرائلية، وصاروخا من

عادل عبد الجواد

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة تأهبه في جميع أنحاء البلاد على خلفية زيادة التوتر مع الجهاد الإسلامي، ونشر بطاريات القبة الحديدية علي طول الحدود.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن ازدياد التوتر في الشمال، بعد اعتراضه السبت الماضي طائرة بدون طيار سورية تقترب من الحدود الاسرائلية، وصاروخا من طراز “سون” توغل المنطقة في مرتفعات الجولان.

وجاءت هذه التحركات على خلفية نية الجهاد الإسلامي للانتقام من مقتل 12 من ناشطيه في انفجار النفق في قطاع غزة الشهر الماضي.

وأفادت القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي أن قوات الدفاع الاسرائيلية حذرت اليوم الاثنين من انتقام الجهاد الاسلامى لتدمير النفق وقتل 12 شخص من عناصره ، مشيرة إلي أن المنظومة الدفاعية لجيش الإحتلال تتخذ سلسلة من الخطوات الهامة الأخري، بالإضافة إلى رفع حالة التأهب.

ونشر منسق أنشطة الحكومة الإسرائلية في الأراضي الفلسطينة الميجر جنرال “يوآف مردخاي” شريط فيديو باللغة العربية رد فيه على التهديدات المستمرة من قبل الجهاد الإسلامي للانتقام من تدمير نفق الإرهاب واستهداف أفراده

وققال “نحن ندرك المؤامرة التي يشنها الجهاد الإسلامي الفلسطيني ضد إسرائيل، محذرا من أن إسرائيل على علم بخططها وعلى استعداد للرد عليها، وبالتخلي عن أي خطط لتنفيذ هجوم انتقامي ردا على تدمير إسرائيل لنفق هجومي تابع للحركة امتد من غزة إلى إسرائيل في الشهر الماضي.

وقال مردخاي “نحن نعي المؤامرة التي يخطط لها الجهاد الإسلامي الفلسطيني ضد دولة إسرائيل”، وأضاف ان بلاده سترد ايضا على حماس اذا شنت هجوم، مضيفا “يجب ان يكون واضحا للجميع ان كل رد من جانب الجهاد الاسلامى فى اى وقت ومكان، سوف نرد عليه بالقوة”.