إسرائيل ترفع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ 10 سنوات.. الزيادة الثالثة على التوالي

رفع بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وبأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب بلومبرج، رفعت اللجنة المالية في البنك سعرها الرئيسي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.25٪ من 0.75٪.

ويتماشى هذ الرفع مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ19 الذين شملهم استطلاع بلومبرج.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي أن “الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموا قويا مصحوبا بسوق عمل ضيقة وتصاعدا في البيئة التضخمية”.

وسوق العمل الضيقة تشير إلى صعوبة التوظيف بما يضغط على نمو الأجور.

أما البيئة التضخمية فتشير إلى ارتفاع غير متكافئ في الأسعار يؤدي إلى تقليل القوة الشرائية لبعض المستهلكين.

ويأتي القرار في ظل أكبر تحول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 1994، حيث رفع الفائدة عدة مرات تاركا البنوك المركزية المختلفة في حالة اندفاع للحفاظ عليها.

ويميل التضخم في إسرائيل إلى التسارع الإضافي في غضون الأشهر المقبلة مدفوعا بالارتفاع العالمي في أسعار السلع.

كما يمثل ضعف سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار ضغطا إضافيا يرفع تكلفة السلع المستوردة على المستهلكين.

وكان الشيكل بمثابة حصن ضد التضخم في عام 2021 عندما وصل إلى أعلى مستوياته في 26 عاما.

وطبقت إسرائيل بالفعل زيادة واضحة في أسعار البنزين والألبان خلال الأيام الماضية، وتفكر في زيادة محتملة في رسوم الطاقة الكهربائية.

ويرى المحللون والأسواق أن هناك مجالًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.