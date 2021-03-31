إسرائيل ترصد سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الثلاثاءعن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا وإصابة 181

اكتشاف سلالة جديدة متحورة

وقال المختبر المركزي للأوبئة التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، أن السلالة الإسرائيلية غير شائعة وليست ذات خطورة ولا تؤدي إلى انتشار واسع للعدوى أو الإصابة بالمرض أو تؤثر على فاعلية اللقاح.

وأضاف البيان أن االسلالة بدأت بالظهور في شهر يوليو الماضي لكنها تضاءلت مع الوقت.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن 181 إسرائيليا أصيبوا حتى الآن بتلك السلالة الإسرائيلية الجديدة.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان منفصل، إنه توجد في إسرائيل تطعيمات تكفي فقط للحملة الحالية.

وأضافت الوزارة أن هناك حاجة لشراء ملايين التطعيمات الإضافية تحسبا لأي طارئ كتطعيم الأولاد فوق جيل 12 عاما، مشيرة إلى أنه وبفضل التطعيمات فأن إسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي تخرج من أزمة كورونا.

الاستمرار في شراء التطعيمات

وشددت وزارة الصحة على أن إسرائيل ستستمر في شراء التطعيمات اللازمة حرصا على صحة وسلامة مواطنيها.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليومية الإسرائيلية أن إسرائيل ستجمع قريبا مبالغ كبيرة من الأموال في الأسواق الخارجية لغرض تمويل العجز المتزايد وبشكل أساسي لتمويل شراء عشرات الملايين من اللقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا في المستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن العجز الهائل في خزينة الدولة سيلزم المحاسب العام في وزارة المالية ياهلي روتنبرغ بجمع قروض لتمويل أزمة كورونا، حيث من المقرر جمع ملياري دولار أمريكي من الأسواق الدولية في المرحلة الأولى.

تطعيم العمال الفلسطينيين

من جانب آخر، قال بيان صادر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن أن إسرائيل ستفتح في الرابع من إبريل المقبل ثلاثة مجمعات للتطعيم للعمال الفلسطينيين الذين يملكون تصريح عمل ساري المفعول في إسرائيل ولم يتلقوا التطعيم.

وأضاف البيان أن التطعيم لا يتطلب حجز دور مسبق، حيث سيعطى التطعيم بناء على إبراز تصريح عمل ساري المفعول في إسرائيل فقط، مشيرا إلى أن المجمعات لن تفتح لإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح إلا في الخامس من إبريل.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليومية إن جهودا دولية انطلقت في الشهر الماضي لتطعيم 7000 تاجر فلسطيني من سكان قطاع غزة الذين يمرون بشكل منتظم من معابر غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية بشكل أسبوعي ضد كورونا.

قطر هي الجهة الممولة

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب المخطط ستكون قطر هي الجهة الممولة لشراء 14000 لقاح (جرعتان لكل تاجر) التي ستوفره شركة (فايزر)، وسيكون مجمع التطعيم في الأراضي الإسرائيلية عبر معبر إيرز، فيما سيشرف طاقم طبي أجنبي على عملية التطعيم.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 506 إصابات جديدة بالمرض لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 832574 من بينهم 6189 حالة وفاة، و405 حالات خطيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد الحالات النشطة بلغ 7879، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى 5234553، والملقحين بالجرعة الثانية 4760630

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.