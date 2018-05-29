إسرائيل تدمر 35 هدفًا في غزة ردا على قذائف الهاون

عادل عبد الجواد أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن جيش الإحتلال هاجم أكثر من 35 هدفًا بقطاع غزة في سبع مناطق تابعة لمنظمات حماس وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك تم تدمير نفق ممتد بطول كيلومتر داخل الأراضي الإسرائيلية.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نظام ا

عادل عبد الجواد





أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن جيش الإحتلال هاجم أكثر من 35 هدفًا بقطاع غزة في سبع مناطق تابعة لمنظمات حماس وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك تم تدمير نفق ممتد بطول كيلومتر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن نظام القبة الحديدية اعترض أكثر من 25 صاروخًا وقذيفة هاون منذ ساعات الصباح.

وكشفت القناة 20 الإسرائيلية أن ستة مجمعات عسكرية تابعة لحماس والجهاد تعرضت للهجوم، بما في ذلك مواقع تخزين الأسلحة، والأهداف البحرية ومقر للاختباء تم تدميرها من قِبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، في تغريدة على تويتر: “لقد هاجمنا البنى التحتية لحماس في جميع أنحاء غزة، بطريقة هائلة وقوية، وقد دفعت حماس والجهاد الإسلامي بالفعل ثمنًا باهظًا بسبب إطلاقها للقذائف تجاهنا”.