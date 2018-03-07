إسرائيل تدفع 6 ملايين يورو لبث المونديال

عادل عبد الجوادأفاد موقع "هامكور" الإسرائيلي" أن سلطة البث الإسرائيلية دفعت مبلع 6.3 مليون يورو مقابل الحصول على حقوق بث مباريات المونديال، التي سيتمكن مواطنو الأردن، ولبنان، ومصر، والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجانا على حد قوله.وكشف الموقع عن اعتزام هيئة البث الإسرائيلية المعروفة بـ"مكان"

عادل عبد الجواد

أفاد موقع “هامكور” الإسرائيلي” أن سلطة البث الإسرائيلية دفعت مبلع 6.3 مليون يورو مقابل الحصول على حقوق بث مباريات المونديال، التي سيتمكن مواطنو الأردن، ولبنان، ومصر، والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجانا على حد قوله.

وكشف الموقع عن اعتزام هيئة البث الإسرائيلية المعروفة بـ”مكان” بثها لمباريات كرة القدم في كأس العالم الصيف المقبل 2018 باللغة العربية، وذكر أنها المرة الأولي فى إسرائيل التي يبث فيها محللون وإذاعيون عرب خبراء بكرة القدم مباريات كأس العالم،



وأضاف الموقع أن المباريات ستبث في التليفزيون، وفي موقع قناة “مكان” بالتوازي مع البث العادي باللغة العبرية.

وأشار الموقع إلى أنه في عام 2010، حاولت سلطة البث الإسرائيلية بث المونديال بالعربية، ولكنها تعرضت لتهديدات بتقديم شكوى من قناة الجزيرة، لأنها هي المالكة الحصرية لحقوق بث المونديال بالعربية في الشرق الأوسط.