إسرائيل تدفع 4 ملايين دولار لجلب ميسى إلى القدس

عادل عبد الجوادكشف موقع "هامكور" الإسرائيلى أن حكومة الاحتلال ستنفق نحو 4 ملايين دولار من أجل وصول ميسى ورفاقه إلى إسرائيل، مقسمة كالتالي: مليون دولار من أجل ترتيب اللقاء فى القدس، ونحو 3 ملايين للمنتخب الأرجنتينى لوصوله إلى إسرائيل للمشاركة فى مباراة ودية. وأعلن المنتخب الإسرائيلى لكر

عادل عبد الجواد

كشف موقع “هامكور” الإسرائيلى أن حكومة الاحتلال ستنفق نحو 4 ملايين دولار من أجل وصول ميسى ورفاقه إلى إسرائيل، مقسمة كالتالي: مليون دولار من أجل ترتيب اللقاء فى القدس، ونحو 3 ملايين للمنتخب الأرجنتينى لوصوله إلى إسرائيل للمشاركة فى مباراة ودية.



وأعلن المنتخب الإسرائيلى لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تشكيلة اللاعبين الذين سيواجهون منتخب الأرجنتين فى مباراة ودية ستجمع بين الفريقين فى التاسع من يونيو المقبل فى إسرائيل تحت رعاية وزيرة الرياضة فى اسرائيل “ميرى ريغيف” التى تعهدت بتحمل تكاليف الاستضافة فى القدس وبترتيب الحراسة اللازمة لميسى ورفاقه.

بينما يواجه قرار “ريغيف” انتقادات شديدة من قبل المتدينين فى اسرائيل لأن استضافة الفريق سيكون يوم السبت.

وذكر الموقع الإسرائيلى أنه تقرر عقد المباراة فى استاد “تيدي” الدولى فى القدس بدلا من “سامى عوفر” الدولى فى حيفا، ما معناه زيادة التكاليف من ناحية إسرائيل لترتيب اللقاء المثير. على حد قوله.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يصل فيها ميسى إلى الحائط الغربي، فقد كان قد زار المكان مع فريق برشلونة قبل عامين.

ونشر المنتخب الأرجنتينى اليوم تشكيلة اللاعبين الذين سيشاركون فى كأس العالم فى روسيا بعد شهر، وهى نفس التشكيلة التى ستصل إلى إسرائيل للمباراة الودية، واسم ميسى فى القائمة.