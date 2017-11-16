إسرائيل تدرس فرض ضرائب على جوجل وفيسبوك

عادل عبد الجواد أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أمس عزمها على فرض ضرائب على شركات رقمية عملاقة مثل جوجل وفيس بوك فى غضون عام. وتساءلت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية هل تدفع جوجل وفسيبوك الضرائب لإسرائيل؟ وقالت الصحيفة إنه إذا نجحت الخطة التي وضعتها مصلحة الضرائب في تل أبيب من تنفيذ القرار فستكو

عادل عبد الجواد

أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أمس عزمها على فرض ضرائب على شركات رقمية عملاقة مثل جوجل وفيس بوك فى غضون عام.

وتساءلت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية هل تدفع جوجل وفسيبوك الضرائب لإسرائيل؟

وقالت الصحيفة إنه إذا نجحت الخطة التي وضعتها مصلحة الضرائب في تل أبيب من تنفيذ القرار فستكون إسرائيل من أوائل دول العالم التي تفرض الضرائب على هذا النشاط الألكتروني.

وقالت، “جوجل، فيسبوك، وأمازون، وأبل وميكروسوفت” كلها شركات لديها مكاتب عديدة في إسرائيل، ويعمل بها آلاف العمال، وعلى مدى السنوات الست الماضية اكتسبوا أكثر من 20 شركة محلية تجاها.

وعلي سبيل المثال، أعلنت شركة أمازون مؤخرا أنها ستقيم مركزا جديدا مخصصا لها في تل أبيب، بالإضافة إلى نشاطها الحالي داخل إسرائيل، والذي سيركز على تطوير تقنيات المنتجات التسويقية علي حد وصفها.

وتابعت، علينا أن ننظر لهذا الموضوع من الناحية التي تتعلق بالتكنولوجيا التي تم تطويرها في إسرائيل للشركات متعددة الجنسيات التي تنمو من خلالها الإيرادات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت،على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار الإعلانات في إسرائيل وحول العالم، فإن معظم إيرادات فيسبوك وعوائد جوجل تأتي من هذا القطاع وذلك بفضل العدد الكبير من المستخدمين، مشيرة إلي أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل من خلال شبكة الإنترنت في إسرائيل تعمل أحيانا علي مساعدة الشركات الإسرائيلية ذات الصلة.