إسرائيل تداهم مستشفى الشفاء فى غزة وتطالب حماس بالاستسلام

زعم الجيش الإسرائيلى، أنه ينفذ عملية ضد أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة اليوم الأربعاء، مطالبا جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، بينما لا يزال آلاف المدنيين يحتمون داخل أكبر مستشفى في غزة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة في تصريحات متلفزة، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الجانب الغربي من المجمع الطبي. وأضاف أن هناك انفجارات كبيرة ودخل الغبار إلى المناطق التى هم فيها، مشيرا إلى اعتقاده بوقوع انفجار داخل المستشفى.

وبعد ساعات قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن القوات الإسرائيلية تفتش القبو ، مضيفا أنها داخل المجمع وتطلق النار.

وقال محمد زقوت مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة في القطاع لقناة الجزيرة، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم أولا قسمي الجراحة والطوارئ.