إسرائيل تحقق 10 مليارات دولار فائضا في الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الخميس إن عجز الموازنة العامة هبط إلى 0.04 % من الناتج المحلي الإجمالي في مايو على أساس سنوي، وهو أدنى مستوياته منذ 14 عاما منخفضا من 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال أبريل، بحسب وكالة رويترز.

وتضع إسرائيل مستوى مستهدفا للعجز في 2022 يبلغ 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة سنوية بنسبة 20 % في حصيلة الضرائب في مايو

وبفضل زيادة سنوية بنسبة 20 % في حصيلة الضرائب في مايو ومع استمرار الانتعاش الاقتصادي من أزمة كوفيد-19 سجلت إسرائيل فائضا بلغ 1.4 مليار شيكل (420 مليون دولار) خلال الشهر ليبلغ الفائض 33.3 مليار شيكل ( حوالى 10 مليارات دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من 2022 ويخفض العجز السنوي.

وقالت الوزارة إن هذا هو أدنى عجز منذ يناير 2008. وبلغ العجز 12 % من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل عام 2021 بسبب الإنفاق الحكومي الكبير للمساعدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت يصل إلى الإمارات

على صعيد آخر، ذكر بيان إسرائيلي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس وسيجتمع مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ولم يسبق الإعلان عن زيارة بينيت لأبوظبي. وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها للعاصمة الإماراتية في الشهور القليلة الماضية.

وأقامت إسرائيل والإمارات علاقات دبلوماسية قبل عامين.

وقال البيان إن الزعيمين سيبحثان “مختلف القضايا الإقليمية” لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

ونقل البيان عن بينيت قوله “اليوم سننقل معا العلاقة المميزة بين بلدينا إلى المستوى التالي”.

وأشاد بينيت في البيان أيضا بانتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران بسبب عدم تفسيرها لآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وزيرة إسرائلية: اتفاقية الشراكة مع الإمارات ستسهم في مضاعفة حجم التجارة بين البلدين

وفى تصريحات نهاية الشهر الماضى، كشفت وزيرة إسرائيلية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستسهم في مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.

وقالت أورنا باربیفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل، إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل، ستسهم في تصنيع منتجات أفضل وتقديم خدمات نوعية بسعر أقل، وصولا لمستقبل اقتصادي أفضل للبلدين.

وأضافت باربيفاي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل: “تثمن حكومة دولة إسرائيل عاليًا العلاقات مع دولة الإمارات، فالعلاقة الثنائية تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد وستعمل كمحرك للنمو الاقتصادي في كلا البلدين والمنطقة”.