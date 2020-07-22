وبلغ عدد الباحثين عن عمل الجدد أعلى بثلاث مرات من أولئك الذين تم توظيفهم في الـ 24 ساعة الماضية

احتلت إسرائيل ، أمس ، المرتبة الرابعة عشرة في العالم في عدد التشخيصات الجديدة في اليوم، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد حالات مصابي كورونا، وتشخيص 1326 مريضًا جديدًا منذ قليل،، ليصل إجمالي عدد المصابين في إسرائيل إلى 32.060 مريضًا.

والدول التي تغلبت على إسرائيل في تسجيل الإصابات هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وكولومبيا وروسيا والأرجنتين والمكسيك وبيرو وبنغلاديش وإيران والسعودية.

وأمس تم تسجيل رقم قياسي آخر للعدوى في إسرائيل – 1،971 مريضا جديدا، وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية المسجلة 7.78٪ ، على غرار يوم الاثنين الماضي.

قبل أسبوعين ، قال وزير الصحة الإسرائيليى “يولي إدلشتاين” أن 2000 إصابة في اليوم هي الخط الأحمر بالنسبة له، ومنذ بداية يوليو ، تم تسجيل 110 حالة وفاة من كورونا في إسرائيل.

وأضاف “إذا وصلنا إلى 2000 مريض في اليوم ، فهذه أضواء حمراء ساطعة للغاية، نحاول ألا نصل لها، لكنها قد تقودنا إلى إغلاق عام”.

وفي السياق نفسه، تلقت خدمة التوظيف في اسرائيل منذ بدايه كورونا 408،158 تقريرًا عن العودة إلى العمل ، وفي الوقت نفسه ، تم تسجيل 175،039 باحثًا جديدًا عن عمل.

ويوجد 864،260 باحث عن عمل مسجلين في خدمة التوظيف ، منهم 576،596 في جيش الإحتلال الإسرائيلي ، ومعدل البطالة يصل لـ 21.3٪. بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبلغ عدد الباحثين عن عمل الجدد أعلى بثلاث مرات من أولئك الذين تم توظيفهم في الـ 24 ساعة الماضية.