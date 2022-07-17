إسرائيل تتوقع سفر الحجاج منها مباشرة للسعودية العام المقبل

قال مسئول إسرائيلي أمس السبت إنه يتوقع أن يتمكن أفراد الأقلية المسلمة في البلاد من السفر مباشرة إلى السعودية لأداء فريضة الحج بحلول العام المقبل بعد أن أشارت المملكة إلى انفتاح جديد أثناء استضافتها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب وكالة رويترز.

السعودية تعلن أن مجالها الجوي سيكون مفتوحا أمام جميع شركات الطيران

وأعلنت السعودية أول أمس أن مجالها الجوي سيكون مفتوحا أمام جميع شركات الطيران فيما يعد توسيعا فعليا لحقوق التحليق للطائرات الإسرائيلية التي كانت تمر سابقا عبر الأجواء السعودية لوجهات خليجية فقط، ليشمل طرقا آسيوية مختلفة أيضا.

وقال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي إن القرار السعودي يظهر أن الجهود التي تشجعها الولايات المتحدة لتحريك الدول نحو إقامة علاقات طبيعية بشكل أكبر “وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية” قد “تحول الحلم إلى حقيقة” للمسلمين أمثاله.

مسئول: في غضون عام سيكون بوسع الإسرائيلي المسلم السفر من (مطار) بن جوريون إلى جدة

وقال فريج لقناة كان العامة “أعتقد أنه في غضون عام سيكون بوسع المواطن الإسرائيلي المسلم السفر من (مطار) بن جوريون ( بالقرب من تل أبيب) إلى جدة ومن هناك إلى مكة لأداء فريضة الحج”.

وامتنع عن توضيح على أي شيء استند هذا التوقع. ولم يصدر تعليق فوري من الرياض.

وذكر فريج في الأسبوع الماضي أنه طلب من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة للحجاج المسلمين. وقال مسئول أمريكي لرويترز يوم الخميس إن مثل هذا الإذن قيد الإعداد.

السعودية تقبل منذ فترة طويلة الحجاج المسلمين من إسرائيل ولكن عليهم السفر عبر دولة ثالثة

وتقبل السعودية منذ فترة طويلة الحجاج المسلمين من إسرائيل ولكن يجب عليهم السفر عبر دولة ثالثة، وقال فريج إن هذا كان يجعل تكلفة الحج تبلغ نحو 11500 دولار للإقامة لمدة أسبوع.

ويدفع الحجاج من الدول العربية المجاورة نحو نصف ذلك المبلغ.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس السبت إنه ليس لديه علم بأي مناقشات بشأن إقامة تحالف دفاعي خليجي-إسرائيلي وإن السعودية لا تشارك في مثل هذه المحادثات.

وأضاف للصحفيين بعد القمة الأمريكية العربية إن قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران ليس له علاقة بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وليس مقدمة لخطوات أخرى.

وصب بايدن تركيزه خلال الجولة على القمة التي جمعته مع زعماء ست دول خليجية ومصر والأردن والعراق لكنه قلل من أهمية لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.