إسرائيل تبرر موقفها لمصر بعد ضرب نفق للمقاومة

الجيش الإسرائيلي أبلغ مصر برسائل علنية وسرية لتوضيح أن الهدف من الهجوم كان دفاعيا عادل عبد الجوادقصفت طائرات الإحتلال ظهر اليوم الاثنين، نفقا تابعا للمقاومة الفلسطينية شرق موقع “كيسوفيم” العسكري داخل الأراضي المحتلة بعدة صواريخ.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجي

الجيش الإسرائيلي أبلغ مصر برسائل علنية وسرية لتوضيح أن الهدف من الهجوم كان دفاعيا





عادل عبد الجواد

قصفت طائرات الإحتلال ظهر اليوم الاثنين، نفقا تابعا للمقاومة الفلسطينية شرق موقع “كيسوفيم” العسكري داخل الأراضي المحتلة بعدة صواريخ.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، قوله إنه تم اكتشاف النفق داخل الأراضي الإسرائيلية وهو قيد البناء ويقع بالقرب من الشريط الحدودي مقابل مدينة خانيونس. وأضاف أنه تم اكتشاف النفق “بوسائل تكنولوجية” علي حد وصفه.

بينما ذكرت القناة الاسرائيلية علي موقعها أن في الساعات القليلة الماضية، أرسل الجيش الإسرائيلي رسائل علنية وسرية إلى مصر لتوضيح أن العملية برمتها كانت دفاعية، وأن المؤسسة الدفاعية للجيش الاسرائيلي كانت تنوي أن تلحق الأذى بالنفق قبل إكماله.

وصرح رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” في أعقاب استهداف النفق “من يريد أن يضربنا سنضربه”.

بينما نقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية عن مصدر أمني اسرائيليى قوله أن الجيش الإسرائيلي لا يفرق بين من نفق ونفق، مضيفا أن الجيش يرى حماس مسؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة.

وأضاف المصدر نفسه ان الجيش الاسرائيلي لم يستخدم اي متفجرات او مواد ممنوع استخدامها، وتابع قائلا “العلاقات بين حماس والجهاد معقدة، وللمرة الاولى نرى انفاقا تحفرها الجهاد وهذا شيء جديد علينا”.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ فجر اليوم، بتدريب استدعاء فوري لقوات الاحتياط في صفوفه من خلال الاستدعاء الهاتفي. وقالت صحيفة “هآرتس” إنه جرى الاستعداد لهذا التدريب مسبقا.