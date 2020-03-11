إسرائيل تبدأ ثالث محاولة لتشكيل حكومة بعد عام من الفشل

بعد أن تنافست 29 قائمة في انتخابات ثالثة جرت خلال عام، وبلغ عدد ناخبيها 6,453,255 ناخب.

استلم رئيس دولة الإحتلال “روؤفين ريفيلين” الأربعاء النتائج النهائية لإنتخابات الكنيست الـ23 من قبل رئيس اللجنة المركزية للإنتخابات الإسرئيلية “نيل هندل” التي انطلقت الأسبوع الماضي، بعد أن تنافست 29 قائمة في انتخابات ثالثة جرت خلال عام، وبلغ عدد ناخبيها 6,453,255 ناخب.



وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي جاءت النتائج النهائية للإنتخابات الإسرائيلية كالتالي:



-حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو 36 مقعد.

-حزب “أزرق أبيض – كاحول لافان” برئاسة بيني جانتس 33 مقعد.

-حزب “القائمة المشتركة” برئاسة أيمن عودة 15 مقعد.-

حزب “شاس” بزعامة أريه درعي 9 مقاعد.

-حزب “يهدوت هتوراه” بزعامة يعقوب ليتسمان 7 مقاعد.

-حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيجدور ليبرمان 7 مقاعد.

-حزب “العمل-غيشر-ميرتس” برئاسة عمير بيرتس 7 مقاعد.

-حزب “يمينا” برئاسة نفتالي بنيت 6 مقاعد.

ونشرت “المال” في وقت سابق نقلا عن موقع “جلوبس” الإسرائيلي ان إقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الكنيست الـ23 يعد الأعلى منذ عام 1999، وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في تل أبيب.



وقال الموقع إن يوم الانتخابات يعد إجازة رسمية في تل أبيب ليتمكن المستوطنون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع.

وأخيرا أشار الموقع، إلى أن الرئيس الإسرائيلي لديه 6 أيام لإجراء مشاورات مع الكتل المنتخبة في الكنيست الجديدة، على أن يسند مهمة تشكيل الحكومة لعضو في الكنيست، في موعد أقصاه 17 مارس الجاري.

ودعاعا الرئيس الإسرائيلي الأربعاء إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة، بعد تلقيه النتائج الرسمية لانتخابات الثاني من مارس وهي الثالثة خلال أقل من عام، وفق الفرنسية.

وقال رؤوفين ريفلين خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب إنه مع “أي اتفاق يمكن التوصل إليه وينتج عنه حكومة مستقرة تكسب ثقة الشعب”.

وأضاف “آمل أن يستمر الكنيست الـ 23 الذي سيؤدي اليمين الأسبوع المقبل لفترة أطول من سابقاته”.

وأظهرت نتائج الانتخابات الثالثة حصول حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على 29,46 في المئة من الأصوات وحصوله على 36 مقعدا في الكنيست.

وبتحالفه مع حزبين متشددين وحزب قومي، يصبح لدى كتلة نتانياهو اليمينية 58 مقعدا، ويحتاج إلى ثلاثة مقاعد إضافية لضمان الأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وحصل زعيم المعارضة بيني غانتس وتحالفه الوسطي “أزرق أبيض” على 26,59 في المئة من الأصوات بواقع 33 مقعدا.

ويمنح دعم الاحزاب اليسارية والدعم الضمني للقائمة العربية المشتركة التي حصلت على 15 مقعدا، المعارضة 55 مقعدا.

ويبقى ميزان القوى في يد زعيم الحزب القومي “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الحاصل على 7 مقاعد.

ورفض ليبرمان في انتخابات أبريل وسبتمبر منح دعمه لأي من المرشحين.

وأمام الرئيس ريفلين حتى 17 مارس لتكليف من يراه مناسبا بتشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا ريفلين في السابق إلى تشكيل حكومة وحدة وطلب من جميع الأطراف تنحية المصالح الشخصية جانبا.

وتبدأ في 17 الشهر الجاري محاكمة نتانياهو في سلسلة من تهم الفساد التي ينفيها.