إسرائيل تباشر التحقيق في إطلاق النار بسفارتها بعمان

سبوتنيكباشرت السلطات الإسرائيلية التحقيق في حادثة إطلاق النار الذي نفذه حارس السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، ما أسفر عن مقتل مواطنين أردنيين، الأحد الماضي.وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فإن "المدعي العام بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أمر جميع ال

سبوتنيك

باشرت السلطات الإسرائيلية التحقيق في حادثة إطلاق النار الذي نفذه حارس السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، ما أسفر عن مقتل مواطنين أردنيين، الأحد الماضي.

وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فإن “المدعي العام بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أمر جميع الجهات المعنية بإرسال كل المواد المتوفرة لديهم والمتعلقة بالحادث”.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أنها “ستقوم بإبلاغ الأردن بتطورات ونتائج التحقيق والفحص في إطار العلاقات الثنائية التي تربط إسرائيل والأردن”.

يُذكر أن طاقم السفارة الإسرائيلية في عمّان والمكون من 30 فردًا عاد إلى إسرائيل، الاثنين الماضي، من بينهم ضابط الأمن “زئيف” المتهم بإطلاق النار.

وأسفر الحادث عن اندلاع أزمة دبلوماسية استمرت نحو 24 ساعة بين الأردن وإسرائيل، بعد أن قتل مواطنان أردنيان برصاص ضابط أمن السفارة “زئيف” بزعم محاولة أحدهم طعنه بمفك.

وعاد الطاقم إلى إسرائيل عن طريق جسر الملك حسين، الفاصل بين إسرائيل والأردن، بعد الزيارة التي قام بها رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك” نداف آرغمان، للأردن، وعقده لقاءات مع عدد من المسئولين الأردنيين؛ للوقوف على حيثيات حادثة مقتل المواطنين الأردنيين، وأزمة الطاقم الإسرائيلي المكون من ثلاثين شخصًا المتواجدين داخل مبنى السفارة في حي الرابية بالعاصمة عمّان.