إسرائيل بانتظار «جودو» المجهول توقيت مجيئه

على مدى ألفى عام من الشتات، وبنو إسرائيل بانتظار العودة إلى «أرض الميعاد»، لا يشغلهم خلالها أكثر من اكتناز الثروة واحتكاراتها المالية، وسيلتهم للقوة.. ومصدر لعنتهم على مرّ التاريخ، سبقتها أربعون عامًا من التِّيه على أبواب أرض الكنعانيين قبل الدخول إليها.. وبناء الهيكل الذى دمره الرومان فى العام 70 ميلادية، إلى أن لحقتهم من بعد التيه والشتات حقبة ثالثة من الانتظار منذ عودة الهجرات الأولى لليهود (الييشوف) إلى فلسطين1881حتى «وعد بلفور» بوطن قومى لهم فى أراضيها 1917، إلى الاعتراف الأممى بإعلان دولتهم 1948، التى انتظرت نحو سبعين عامًا إلى الآن دون حسم ماهية حدود الدولة، إذ ما زالت تراهن على عامل الوقت لتعظيم مكاسبها اللانهائية فى إطار الغايات العليا للمشروع الصهيونى، من النيل إلى الفرات وهى تباشر بلا كلل لعبة الانتظار على صعد متعددة، دولية وإقليمية ومحلية، سواء مع الإدارات الأميركية المتعاقبة المنحازة بالمطلق، لأسبابها، لأهداف الدولة العبرية تحقيق السلام النهائى مع العرب من مركز القوة، إلا أن تعود الولايات المتحدة عن موقفها حفاظًا على ما تبقّى لها من نفوذ فى المنطقة.. ولتقوم عندئذ ربما بدور الوسيط النزيه بين الجانبين، أو سواء بالانتظار الإسرائيلى لما سوف تئول إليه موقف روسيا العائدة بقوة إلى المنطقة 2015 بعد سابق طرد نفوذها منتصف السبعينيات، لتصبح اليوم حقيقة عسكرية سياسية ثابتة فى شرق البحر المتوسط، ذات علاقات متنوعة مع مختلف الدول الرئيسية فى المنطقة، خاصة فى داخل إسرائيل التى تضم أعدادًا ضخمة من السكان ذات جذور روسية، معظهم من غير اليهود الذين تدفقوا إليها خلال موجات هجرة اليهود السوفيت مطلع التسعينيات، أو سواء بانتظار إسرائيل مستقبل علاقاتها مع الصين الصاعدة، خاصة فى ضوء التعاون «التقني» المتنامى بينهما، الأمر الذى تترقب واشنطن توابعه بقلق شديد، أما على الصعيد الإقليمى فإن إسرائيل فى حالة انتظار عما إذا كان العالم العربى سيواصل تنازلاته للاعتراف بها بشروطها أم سيتمسك بسقف منخفض للتطبيع معها من الجذور، إلى أن تتكشف ماهية الحل النهائى للمسألة الفلسطينية (الأرض مقابل السلام)، كذلك الأمر بانتظار إسرائيل لما سوف يسفر عنه التنافس الحاد بين ومع الجارات الإقليميات غير العربيات وهى المرتبطة مع إسرائيل بعلاقات تاريخية من غير المستبعد استعادة التجاوب فيما بينهم لتحسين العلاقات، بهدف توظيفها عاجلًا أو لاحقًا للخصم الجمعى الإقليمى بشكل أو آخر من الرصيد العربى.
شريف عطية
إسرائيل بانتظار «جودو» المجهول توقيت مجيئه6:52 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21 6:52 ص, الثلاثاء, 19 يناير 21
الأوسمةالأوسمة إسرائيل بانتظار «جودو» المجهول توقيت مجيئهالكاتب شريف عطيةمقالات الكاتب شريف عطية بجريدى المال