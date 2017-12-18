إسرائيل: أمريكا ستستخدم الفيتو ضد المشروع المصري في مجلس الأمن

رويترزقالت إسرائيل إنها تعتقد أن الولايات المتحدة حليفتها منذ فترة طويلة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يصوت عليه مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ويدعو الرئيس دونالد ترامب إلى سحب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.ويبدى مشروع القرار الذي قدمته مصر ويقع في صفحة واحدة ”الأسف الشدي

رويترز

قالت إسرائيل إنها تعتقد أن الولايات المتحدة حليفتها منذ فترة طويلة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يصوت عليه مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ويدعو الرئيس دونالد ترامب إلى سحب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويبدى مشروع القرار الذي قدمته مصر ويقع في صفحة واحدة ”الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس“ على الرغم من عدم ذكره بشكل محدد الولايات المتحدة أو ترامب.

ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير بين أعضاء المجلس الخمسة عشر وإنه على الرغم من أنه من غير المرجح إقراره فإن التصويت سيزيد من عزلة ترامب بشأن هذه القضية.

وقال داني دانون سفير إسرائيل في الأمم المتحدة للصحفيين قبل التصويت الذي يجري في وقت لاحق يوم الاثنين ”أعتقد أنه سيتم استخدام الفيتو ضد مشروع القرار“.

وتابع :” ندعو كل الأطراف إلى أن تأتي وتتفاوض هذا هو السبيل الوحيد للتحرك للأمام. ليس الذهاب إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة، إنه إهدار للوقت. المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد للتحرك للأمام“.