إستقرار مؤشر المطالبات المُسددة بتأمين الحياة من يناير حتي يوليو (جراف)

تتراوح متوسطاتها ما بيين 600 إلي 700 مليون جنيه شهريًا

شهد مؤشر المطالبات المُسددة- أي التعويضات- بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الشهور السبعة الأولي من العام الجاري- 2020 – فلم تتخط متوسطات الفاتورة المُسددة حاجز الـ 600 إلي 700 مليون جنيه،شهريًا.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، عن الشهور السبعة الأولي، من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو، أن شركات تأمين الحياة سددت، مطالبات قيمتها 782.6 مليون جنيه في مطلع يناير الماضي.

8.7 % نسبة الإنخفاض في المطالبات المسددة في فبراير

وفي شهر فبراير الماضي، إنخفض مؤشر المطالبات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 68.2 مليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 8.7%، إلا أن المؤشر إرتفع في شهر مارس، بنسبة 19.8% ، بقيمة 141.1 مليون جنيه.

وإنخفضت فاتورة المطالبات، التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال في أبريل، بقيمة 337.1 مليون جنيه، مقارنة بالفاتورة المسددة في الشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 39.4%.

وشهد شهر مايو، إنخفضت فاتورة المطالبات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال مجددًا، بقيمة 69.6 ةمليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 13.4%.

235.3 مليون جنييه زيادة في فاتورة مطالبات يوليو

وإرتفعت فاتورة المطالبات، التني سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 235.3 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل الي 52.4% ، مقارنة بالمطالبات المسددة في مايو.

وشهد مؤشر المطالبات المسددة، بتأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة جديدة ، بنسبة 32.8% في شهر يوليو الماضي، بقيمة 224.4 مليون جنيه، مقارنة بالمُسدد في الشهر السابق.

ونجحت شركات التأمين المصرية- بتنوع أنشطتها سواء العاملة في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، وبتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، او العاملة وفق النظام التكافلي او الإسلامي- في تحقيق 10.5 % نموًا فى أقساطها المحصلة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بقيمة تلامس 21.9 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه تقريبًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019.

وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة بواقع 8.9 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 13 مليارات جنيه تقريبًا لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي ، يوضح المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الماضي 2019.