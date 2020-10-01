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إستقرار مؤشر المطالبات المُسددة بتأمين الحياة من يناير حتي يوليو (جراف)

تتراوح متوسطاتها ما بيين 600 إلي 700 مليون جنيه شهريًا
الشاذلي جمعة 3:46 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20 3:46 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20

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شهد مؤشر المطالبات المُسددة- أي التعويضات- بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الشهور السبعة الأولي من العام الجاري- 2020 – فلم تتخط متوسطات الفاتورة المُسددة حاجز الـ 600 إلي 700 مليون جنيه،شهريًا.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة العامة للرقابة المالية، عن الشهور السبعة الأولي، من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو، أن شركات تأمين الحياة سددت، مطالبات قيمتها 782.6 مليون جنيه في مطلع يناير الماضي.

8.7 % نسبة الإنخفاض في المطالبات المسددة في فبراير

وفي شهر فبراير الماضي، إنخفض مؤشر المطالبات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 68.2 مليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 8.7%، إلا أن المؤشر إرتفع في شهر مارس، بنسبة 19.8% ، بقيمة 141.1 مليون جنيه.

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وإنخفضت فاتورة المطالبات، التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال في أبريل، بقيمة 337.1 مليون جنيه، مقارنة بالفاتورة المسددة في الشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 39.4%.

وشهد شهر مايو، إنخفضت فاتورة المطالبات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال مجددًا، بقيمة 69.6 ةمليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 13.4%.

235.3 مليون جنييه زيادة في فاتورة مطالبات يوليو

وإرتفعت فاتورة المطالبات، التني سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 235.3 مليون جنيه، بنسبة زيادة تصل الي 52.4% ، مقارنة بالمطالبات المسددة في مايو.

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وشهد مؤشر المطالبات المسددة، بتأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة جديدة ، بنسبة 32.8% في شهر يوليو الماضي، بقيمة 224.4 مليون جنيه، مقارنة بالمُسدد في الشهر السابق.

ونجحت شركات التأمين المصرية- بتنوع أنشطتها سواء العاملة في الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، وبتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، او العاملة وفق النظام التكافلي او الإسلامي- في تحقيق 10.5 % نموًا فى أقساطها المحصلة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بقيمة تلامس 21.9 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه تقريبًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2019.

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وتوزعت حصيلة الأقساط المحصلة بواقع 8.9 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 13 مليارات جنيه تقريبًا لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي ، يوضح المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي ، يوضح المطالبات المُسددة ، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية يوليو ، من العام الماضي 2019.

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بقلم الشاذلي جمعة

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