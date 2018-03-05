إستطلاع هيرميس: مصر تتصدر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2018

42% يتوقعون خفض المركزي الأمريكي للفائدة مرتين خلال 2018 البنوك أفضل القطاعات بالسعودية.. والكويت في صدارة الأسواق المبتدئة مصطفى طلعت رجح 47% من المشاركين، في استطلاع أجراه بنك الإستثمار "هيرميس"، أن تتصدر مصر اسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا كأفضل اداء…

42% يتوقعون خفض المركزي الأمريكي للفائدة مرتين خلال 2018

البنوك أفضل القطاعات بالسعودية.. والكويت في صدارة الأسواق المبتدئة

مصطفى طلعت

رجح 47% من المشاركين، في استطلاع أجراه بنك الإستثمار “هيرميس”، أن تتصدر مصر اسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا كأفضل اداء خلال 2018، تليها السعودية بنسبة 30%، ثم الأمارات 9%، و7 لدولة قطر، و6% للكويت.

وشارك في الإستطلاع 990 شخص يمثلون 255 مؤسسة مالية عالمية، وكبار مسؤولي 173 شركة رائدة من 26 دولة عبر الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة السنوية الرابعة عشر من المؤتمر الاستثماري “EFG Hermes One on One”.

ويعد هذا المؤتمر هو الملتقى الاستثماري الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه إمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة بين 5 و7 مارس الجارى، تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى.

وتوقع 42 % من المشاركين في إستطلاع هيرميس أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2018، بينما توقع 33% أن يوم برفعها 3 مرات، و15% اربع مرات أو اكثر، و10% مرة واحدة، خلال العام.

ورجح 54% ان يغلق مؤشر ستاندرد ان بور على مستويات اقل، و46% عاى مستويات أعلى، واستبعد 77% من المشاركين ان لا تتفوق الأسواق الناشئة على مؤشر ستاندارد ان بور، بينما رجح 23% العكس.

وفي السوق السعودي، توقع 37% ان يحقق قطاع البنوك أفضل عوائد في الممكلة خلال 2018، بينما اختار 26 % قطاع البتروكيماويات، و18% للقطاع الإستهلاكي، و9% لقطاع الرعية الصحية، و7% لقطاع الأسمنت، و3% لقطاع الاتصالات.

وفي سياق اخر، توقع 25% من المشاركين ان تحتل دولة الكويت افضل أداء بالنسبة للأسواق المبتدئة، و21% لدولة باكستيان، وو185 لفيتنام، و16% لدولة الأرجنتين، و12% لدولة نيجيريا، و8% لكينيا.

وتوقع 40% من أن تشهد دولة باكستان تخفيضا لقيمة العملة بمعدل 10% او اكثر خلال 2018، تليتها دولة نيجيريا 23%، ومصر بنسبة 15%، وكينيا 13%، و4% لكلاً من فيتنام وعمان.

وأخيراً، رجح 65% أن تحقق اسهم التكنولوجيا إجمالي عوائد اعلى خلال الخمس سنوات، و35% لأسهم السلع العالمية، واعتبر 60% من المشاركين أن تكنولوجيا الـ”بلوك تشين” تمثل خطرا على الصيرفة التقليدية، بينما اعتبر 40% انه نمط عابر.

و”البوك تشين” عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة الكتل، تحتوى كل كتلة على الطابع الزمنى ورابط إلى الكتلة السابقة، وصممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة ضمنها وضمان عدم تعديلها، أى أنه عندما تخزن معلومة ما فى سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقاً القيام بتعديل هذه المعلومة.

