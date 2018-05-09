إستراتيجية عمل جديدة للعقارى فى الأردن

■ الشهادة الدولارية تجمع 500 مليون دولار خلال 6 شهور ■ البنك يتوسع فى منح التمويل متناهى الصغر بعقد بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية سهير محمدكشف عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن البنك يضع إستراتيجية عمل جديدة لفرع الأردن، تتضمن إجراء تغيير على مستوى الإدارة الإقليمية له



■ الشهادة الدولارية تجمع 500 مليون دولار خلال 6 شهور

■ البنك يتوسع فى منح التمويل متناهى الصغر بعقد بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية



سهير محمد

كشف عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن البنك يضع إستراتيجية عمل جديدة لفرع الأردن، تتضمن إجراء تغيير على مستوى الإدارة الإقليمية له خلال الأيام المقبلة.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن إستراتيجية عمل البنك فى الأردن، ستركز على دعم العلاقات التجارية بين مصر والمملكة، ومن المقرر بدء العمل بها فى يوليو المقبل.

ويمتلك البنك العقارى فى الأردن 9 فروع، إضافة إلى 3 مكاتب و5 فروع ومكتباً فى فلسطين.

وأضاف كمال: أن مصرفه بدأ منح تمويلات بالدولار لعملائه، بعد أن أصبح يمتلك سيولة جيدة منه، متابعا : «عندما توليت رئاسة مجلس الإدارة الحالى فى أكتوبر الماضى، لم يكن هناك دولار واحد فى البنك».

وأكد أنه لم يلجأ إلى الاقتراض من الخارج، واعتمد على موارد البنك الذاتية، موضحا أن الشهادة الدولارية التى طرحها بعائد %4.25 جمعت نحو نصف مليار دولار خلال 6 شهور.

وأشار إلى أن البنك بدأ إستراتيجية عمل جديدة، ترتكز على أنه بنك تجارى شامل، يعمل على اجتذاب عملاء جدد من قطاعات مختلفة. وأوضح أن البنك منح 15 عميلاً جديداً تمويلات بقيمة مليارى جنيه فى قطاعات السكر والحديد والصلب والأغذية والطاقة والأسمدة، والمولات التجارية والأدوية بمتوسط 200 مليون جنيه لكل عميل، مؤكدا أنه لايعتمد فقط على المساهمة فى القروض المشتركة التى تطرح فى السوق، ولكن يركز على منح التمويلات المباشرة.

وأشار إلى ارتفاع محفظة الائتمان بالبنك إلى 9 مليارات جنيه، ويسعى البنك إلى مضاعفة قيمتها للوصول بها إلى نحو 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وأكد أن خطة البنك للمساهمة فى تحقيق الشمول ترتكز على التمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى أنه جار توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أنها الطريق الأسرع لتحقيق الشمول المالى بمفهوم جديد.

وأضاف أن حدود التمويلات للجمعيات سيتراوح ما بين 40 إلى -50 مليون جنيه، كما سيتوسع البنك فى افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك قد أطلق خلال الأيام القليلة الماضية، حملة ترويجية للخدمات والمنتجات الجديدة تحت شعار «نغير نبتكر» والعلامة التجارية الجديدة «EALB».

ويعمل البنك على تقديم خدمات مصرفية متكاملة على أن يكون النشاط العقارى، جزءاً من منتجاته وليس المنتج الوحيد.

وأنشئ البنك العقارى عام 1880 حين أصدر الخديو توفيق قرارًا يتضمن تأسيس شركة مساهمة باسم البنك العقارى المصرى، وبدأ البنك أعماله بالمساهمة فى تطوير القطاع الزراعى، وفى يونيو 1999 تم دمج البنك العقارى المصرى فى البنك العقارى العربى، ليتحول إلى البنك العقارى المصرى العربى.