إستراتيجية السيارات لا تزال فى عهدة الصناعة

أحمد نبيلأكد النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن وزارة الصناعة لم ترسل حتى الآن مشروع القانون الخاص بإستراتيجية صناعة السيارات، ومكوناتها بتعديلاته الأخيرة بعدما تحفظت اللجنة على بعض البنود وطلبت مراجعتها، ومنها تعارض المشروع مع بعض الاتفاقيات الدولة، مثل الشراكة الأوروبي

أحمد نبيل

أكد النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن وزارة الصناعة لم ترسل حتى الآن مشروع القانون الخاص بإستراتيجية صناعة السيارات، ومكوناتها بتعديلاته الأخيرة بعدما تحفظت اللجنة على بعض البنود وطلبت مراجعتها، ومنها تعارض المشروع مع بعض الاتفاقيات الدولة، مثل الشراكة الأوروبية وغيرها، وكذا مراجعة نسب المكونات فى الإنتاج من هيئة التنمية الصناعية لتتوافق مع النسب العالمية.

وأجرت لجنة صناعة البرلمان العديد من الاجتماعات، مع مصنعى السيارات والمكونات والمستوردين، والشعب والرابط للتوافق على الإستراتيجية التى ستغير من قوانين استيراد السيارات والمكونات.

وأثار مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية داخل مجتمع السيارات، ما بين مؤيد يؤكد أن مصانع السيارات ستتجه إلى الإغلاق ما لم تصدر الإستراتيجية ومعارض لأسباب تتعلق بضرروة توجيه الدعم للمصانع المغذية.

ويتضمن مشروع إستراتيجية صناعة السيارات، ومكوناتها حزمة من الحوافز لمصانع السيارات من خلال ثلاثة عناصر رئيسية، ومنها الإنتاج الكمى وزيادة نسبة المكون المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

