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إستحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 25% من قروض بنك التنمية الصناعية

غادة البيلى: تنفيذ استراتيجية تقوم على التوسع الجغرافى ونشر الخدمات الرقمية
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12:27 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 12:27 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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قالت غادة البيلي، رئيس  بنك التنمية الصناعية، أن الانتقال من فكرة التخصص الى بنك شامل كانت خطوة جيدة لتقليل المخاطر بالمحفظة الائتمانية.

أضافت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك أن البنك قام باعادة النظر فى خطته والدخول فى انشطة جديدة، مثل التجزئة المصرفية، والتمويل عقاري، وتمويل قطاع الغاز، مع الاحتفاظ بهوية البنك كداعم أساسى للتنمية الصناعية.

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أوضحت أن خطة البنك تستهدف الإنتشار الجغرافى، والتواجد بالقرب من العملاء بجميع المحافظات، بدلا من التركيز فقط على المناطق الصناعية.

تابعت أن البنك توسع بقوة فى دعم مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتستحوذ على 25% من حجم محفظة الائتمان الإجمالية.

أوضحت أن البنك يسعى للتوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية من الموبايل بانكنج وجميع الخدمات المتكاملة لجميع العملاء.

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