إسبانيا تقرر خفض الإيجارات وتمنع طرد المستأجرين

حظرت أسبانيا طرد المستأجرين لمدة ستة أشهر، وقالت إن كبار الملاك يتعين عليهم خفض الإيجارات المقررة على المستأجرين المتضررين من عدوى فيروس كورونا، وذلك في أحدث إجراء تتخذه البلاد لحماية اقتصادها الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

خفض الإيجارات بنسبة 50%

وأقر مجلس الوزراء الإسباني قرارات تلزم كبار الملاك بخفض القيمة الإيجارية بنسبة 50% أو الموافقة على إعادة جدولة المدفوعات خلال ثلاث سنوات.

وذلك بغية مساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا، حسب تصريحات لنائب رئيس الوزراء بابلو اجلاسيس.

واشتملت القرارات الأخيرة على ضمانات حكومية بحصول صغار الملاك على مستحقاتهم الإيجارية.

وارتفعت سريعا معدلات الوفيات جراء فيروس كورونا في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي التي أصبحت تشغل المرتبة الثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات عالميا.

الوفيات أكثر من الأسرة

وتصاعدت حالات الوفيات وسط تزايد أعداد المرضى وتخطيهم أعداد الأسرة المتاحة في المستشفيات.

وتعاني المستشفيات كذلك من نقص أعداد أجهزة التنفس الصناعي.

وبسبب هذا اضطرت الحكومة لإعلان حزمة من التدابير لحماية الاقتصاد الإسباني المعتمد على الخدمات وتجنيبه المزيد من الأضرار.

وتعد شركتي بلاكستون جروب وسيربراس كابتل مانجمنت لإدارة الأصول اثنتين من أكبر مستثمري المؤسسات في السوق العقارية الإسبانية.

وتعرضت الشركتان لانتقادات حادة منذ فترة طويلة ماضية من قبل نائب رئيس الوزراء الإسباني وغيره من أعضاء الحزب الحاكم.

وتقول وكالة بلومبرج إن شركة بلاكستون جروب استثمرت نحو 20 مليار يورو في إسبانيا منذ عام 2013.

وتم ضخ ثلث هذه الاستثمارات بغرض توليد عوائد ناجمة عن تأجير مشروعات سكنية أو عبر تقديم قروض الرهن العقاري.

التمييز بين كبار وصغار الملاك

أما صندوق سيرابراس فقد استثمر نحو 10 مليار يورو عام 2018 وحده بعد الاستحواذ على محفظة قروض الرهن العقاري الرديئة من بنك Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

ولم يفصح الصندوق عن إجمالي استثماراته في إسبانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الإسباني:” من الواضح للعالم أجمع أن مالك عقاري صغير لا يمكن مقارنته ومعاملته بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع صندوق استثماري يحقق أرباحا ضخمة أو كبار الملاك.”

وتابع: ” القرار الوزاري سيضمن حصول الملاك العقاريين الصغار على كل القيمة الإيجارية واجبة السداد على ممتلكاتهم العقارية.

ومقابل هذا، سيلتزم كبار الملاك وصناديق الاستثمار بتحمل جزء من تبعات التدابير بخفض أو إعادة جدولة القيم الإيجارية المستحقة لهم.”

وأعلنت الحكومة الإسبانية بالفعل خطة تسمح لملاك المنازل الذين لحقت بهم أضرار مالية جراء التدابير التي تم اتخاذها لاحتواء مرض كوفيد-19 بتأجيل سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري.

