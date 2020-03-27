إسبانيا تسجل 769 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلن رئيس الطوارئ الصحية أن السلطات الطبية في إسبانيا سجلت 769 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد تجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.

وتعد إسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجّل وفيات خلف إيطاليا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 64059 مع تسجيل أكثر من 7800 في آخر 24 ساعة، ما يمثّل برغم ذلك تباطؤا في وتيرة الإصابات (+14% من الخميس إلى الجمعة في مقابل +18% و20% في اليومين السابقين).

وما يزال نحو 4100 شخص في العناية المركزة، بينما شفي 9357 مريضا.

ويخضع سكان إسبانيا الذين يناهزون 46 مليونا لإجراءات العزل العام منذ 14مارس، وجرى تمديدها الأربعاء حتى 11 ابريل.

وسبق للسلطات أن حذرت أنّ الأسبوع الحالي سيكون “صعبا”.