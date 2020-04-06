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إسبانيا تسجل 637 وفاة جديدة بـ«كورونا» والإصابات تتجاوز 135 ألفا

مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 13055 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 135032
المال - خاص 1:07 م, الأثنين, 6 أبريل 20 1:07 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 637 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 4273 إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “عدد الوفيات ارتفع إلى 13055 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 135032 حالة في البلاد”.

ورغم أن إسبانيا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد إيطاليا، إلا أن عدد حالات الوفاة اليومية استمر في الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي الذي سجلت فيه 950 حالة وفاة.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر فيروس كورونا العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول، وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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بقلم المال - خاص

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