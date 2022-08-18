إسبانيا تترقب هطول أمطار كثيفة الخميس لإخماد حرائق الغابات

يترقب رجال الإطفاء في إسبانيا هطولا محتملا للأمطار فجر الخميس، فيما تستمر حرائق الغابات وتعيث دمارا في مناطق البلاد.

ودمر حريقان كبيران في منطقة فالنسيا بالفعل ما يربو على 20 ألف هكتار من الغابات والأدغال، بحسب روسيا اليوم.

وأحرقت النيران أحرقت 11500 هكتار من الغابات في منطقة لا فال ديبو في إسبانيا ، ضمن إحدى الحرائق الأشد تدميرا في المنطقة على مدار العقد الماضي، ودمرت النيران بمنطقة “بيخيس” حتى الآن حوالي 4000 هكتار من الغابات.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن وسائل إعلام إسبانية أن 11 راكبا أصيبوا على متن قطار بمنطقة “فالنسيا” الإسبانية، والذي اضطر للتوقف، بسبب الدخان الكثيف المنبعث من حريق إحدى الغابات.

وقفز بعض الركاب قفزوا من العربات وهم في حالة من الذعر، خلال التوقف الذي استمر فترة قصيرة، والذي ركض خلاله السائق على متن القطار من أقصاه إلى أقصاه.

وتم نقل ثمانية ركاب إلى المستشفى لتعرضهم لحروق وإصابات أخرى، بعضها خطير.