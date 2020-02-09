إسبانيا تؤكد إصابة الحالة الثانية بفيروس كورونا

بعد إجراء اختبارات على 4 أشخاص تم الاشتباه بإصابتهم فى مايوركا

أكد المركز الوطنى لعلم الأحياء الدقيقة فى إسبانيا ، اليوم الأحد ، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء اختبارات على 4 أشخاص ، تم الاشتباه بإصابتهم فى مايوركا .

ونشر موقع سكاى نيوز عربية الإخبارى ، أن المركز أشار إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة ، بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين .

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة فى مايوركا ، الجمعة الماضى ، بعد أن خالطوا شخصا فى فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض .

وفى وقت سابق ، أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين ، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى وصل إلى 811 بنهاية السبت .

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى معدل قياسى جديد فى يوم واحد وهو 89 حالة ليفوق بكثير من أودت متلازمة التهاب الجهاز التنفسى الحاد (سارس) بحياتهم وعددهم 774 .

ووقعت 81 من بين وفيات أمس فى إقليم هوبى وسط الصين ، حيث تتركز أغلب حالات الإصابة ، بينما شهدت الوفيات فى ووهان عاصمة الإقليم ، التى شهدت أول ظهور للمرض ، تراجعا نادرا .

وسجلت حالات الإصابة الجديدة أول تراجع أمس السبت منذ الأول من فبراير ، إذ انخفضت لما دون الثلاثة آلاف ، مسجلة 2656 حالة من بينهم 2147 مصابا فى إقليم هوبى .

وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى الصين بلغ 37198 شخصا .