إزاي تكتشف اللحمة سليمة ولا مغشوشة وفاسدة.. «حماية المستهلك» هيعرفك الخطوات

يحاول جهاز حماية المستهلك توعية المواطنين لعدم ممارسة عملية الغش وشراء لحوم فاسدة من المحلات أو الجزارين، إذ وضح عدة أمور ونقاط مهمة يجب الحرص على توافرها أثناء عملية الشراء لعدم استغلالهم وشراء منتجات فاسدة.

ويقف جهاز حماية المستهلك بجانب المواطنين دائما لعدم استغلالهم في شراء منتجات منتهية الصلاحية وفاسدة ما تتسبب في تشكيل خطر على حياة المواطنين، لذا قسم الإرشادات على نوعين النوع الأول يخص اللحوم الطازجة، والأخرى للمجمدة.

وتنشر «المال» في السطور التالية أهم النصائح والشروط التي يجب توافرها أثناء عملية شراء اللحوم المجمدة والطازجة وهي كالآتي:

** أولًا اللحوم الطازجة:

وجود تغيير في الشكل الظاهري للذبيحة مع وجود رائحة غير مقبولة للحم.

ملمس الدهن يكون غير متماسك وبه رائحة تزنخ.

أثناء الضغط على اللحم بالإصبع يترك أثر غائر.

وجود لزوجة على سطح اللحم.

وجود نمو فطري أو بقع خضراء على سطح اللحوم.

** ثانيا اللحوم المجمدة:

وجود حروق تجميد.

خروج سائل لزج من اللحم أثناء ذوبان الثلج.

أثناء الضغط بالإصبع على اللحم يترك أثرا غائرا.

وجود فطريات بيضاء أو سوداء اللون على سطح اللحم أو رائحة غير مقبولة.

وجود بقع خضراء اللون على اللحوم.

وجود رائحة غير مقبولة للحوم.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين، كما تأتي الحملات بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.