إزاي تضمن حقك أثناء شراء السلع من التجار.. اعرف الخطوات والشروط

يقف جهاز حماية المستهلك خلف المواطنين دائما لعدم تعرضهم للنصب وأخذ جميع مستحقاتهم من التجار، خاصة أثناء عملية شراء أجهزة كهربائية أو سيارات أو غيرها من الأشياء التي يؤجل تسليمها لحين استلامها.

جدير بالذكر أن الجهاز خصص الفترة الماضية رقم «واتساب» لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

جهاز حماية المستهلك حذر المواطنين أثناء شراء أي من المنتجات الحرص على الحصول على فاتورة توثق بها عملية الشراء لضمان جميع حقوقه دون أي تكلفة إضافية.

وتنشر «المال» في السطور التالية الشروط والواجبات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين أثناء عملية شراء السلع من التجار أو المحلات التجارية وهي كالآتي:

التاجر.

رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية.

ختم البائع وتوقيعه.

موعد التسليم إذا كان التسليم أجلا.

فترة الاستبدال والاسترجاع.

جدير بالذكر أن الجهاز مرّ على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية، وتحرير 81 محضرًا للمنشآت المخالفة.

تأتي تلك الحملات استمرارًا من الجهاز لضبط المُخالفين مُحتكري السلع الاستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

ووجهت الحكومة جهاز حماية المستهلك بشن العديد من الحملات على الأسواق لضبطها واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.