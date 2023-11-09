إزالة 96 حالة تعدٍ وبناء مخالف على مساحة 20211 متر مربع فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 96 حالة تعد بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركزا عبارة عن إزالة 31 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

كما أسفرت عن إزالة 19 حالة تعد بمساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية.

بالإضافة إلى 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأحمر و قواعد وسملات خرسانية، بجانب 11 حالة تعد بمساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار.

كما تمت إزالة حالة تعد في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى، و 7 حالات تعد بمساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، بالإضافة إلى 6 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت .

كما تمت إزالة 5 حالات تعد علي مساحة 450 م2 برشيد، و 3 حالات تعد علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الإمام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف، وحالة تعد بمساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود.

فيما تمت إزالة حالة تعد بمساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.