إزالة 93 حالة تعدٍ بنطاق 8 مراكز بالبحيرة وكفر الشيخ

أعلنت محافظة البحيرة عبر الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة عن استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- دمنهور – الرحمانية – شبراخيت – كفر الدوار – حوش عيسى – وادي النطرون) عن إزالة 60 حالة تعدي على مساحة 9426 متر مربع عبارة عن قواعد خرسانية ومباني مكونه من اسوار طوليه وعرضية ومباني بالطوب الأحمر والأبيض وسملات خرسانية وشدات خشبية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وفي نفس السياق تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، اليوم السبت، بتنفيذ 38 قرار إزالة، بالتعاون مع قوات الشرطة، برئاسة ” جمال ساطور ” رئيس مركز ومدينة بيلا .

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.