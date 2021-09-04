إزالة 9 حالات تعدٍ على 2280 مترا فى البحيرة

أكد محافظ البحيرة على إستمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

وأكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( المحمودية – الدلنجات – أبو حمص – الرحمانية – حوش عيسى – كوم حمادة ) عن إزالة ٩ حالات تعد على ٢٢٨٠ م٢ عبارة عن إزالة حالتي تعدي في المهد على مساحة ١٢٥٠ م٢ بقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن حفر لقواعد خرسانية ومباني بالطوب الأبيض .

كما تمت إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤٠٠ م٢ بمدينة الدلنجات وقرية المسين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تمت إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بمساحة ٣٢٠ م٢ بمنطقة عزاز بأبو حمص على أرض زراعية عبارة عن قواعد خرسانية، بالاضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢٠ م٢ بناحية قرية المنشية التابعة لقرية بويط بالرحمانية ، وإزالة حالة تعد على أرض الإصلاح الزراعي بمساحة ١١٠ م٢ بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى، ووقف أعمال وفك شدة خشبية بدون ترخيص بمساحة ٨٠ م٢ بكوم حمادة .

كما أسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، عن إزالة حالتي تعد في المهد على مساحة ١٢٥٠ م٢ بقرية فيشا عبارة عن حفر لقواعد خرسانية ومبان بالطوب الأبيض .

من ناحية أخرى، استمرت مبادرة حياة كريمة بالمحافظة في القوافل الشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات، بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصري .

وتحت رعاية اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة نظمت جامعة دمنهور برئاسة د. عبيد صالح قافلة علاجية سكانية وبيطرية مجانية بقرية الحمراء إحدى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، وبمشاركة متخصصين من كليتي الطب البيطري والتمريض، حيث تم تقديم الخدمات , منها في قطاع الصحة : تم قياس ضغط الدم والسكر لـ ٥٢ حالة، و تم تقديم خدمات بيطرية مجانية شملت علاج المواشي بالكشف وصرف العلاج اللازم بالمجان حيث تم علاج ١١٧١ رأس ماشية ( ٤٠٠ طفيليات داخلية – ٥٠٠ طفيليات خارجية – ٢٠٠ علاج ضد النيماتودا – ٧٠ حالات رعاية بيطرية – حالة تناسلية) .

وفي السياق ذاته، تم تنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الحمراء بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز تم خلالها عقد ندوة توعية بعنوان “الخلفة مسئولية .. شارك في التنمية” عن أخطار الزيادة السكانية وآثارها على التنمية وأهمية تضافر الجهود من أجل القضاء على الأمية .

كما تم تقديم الكشف على ٩ سيدات وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وكذا تقديم المشورة لـ ٤ سيدات، وتفعيل المبادرة الرئاسية “١٠٠ مليون صحة” للكشف المبكر عن مرض الاعتلال الكلوي ، وتم رش وعلاج جماعي لـ ٤٠٠ رأس أغنام ورش ٢٠ رأس جاموس و٨٠ رأس من الأبقار.

وفي قطاع التموين تم الرد على استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية بجانب توفير سيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز على أهالى القرية بسعر المصنع ، وتنظيم ورش قراءة ورسم لأطفال القرية بالمدرسة الابتدائية .