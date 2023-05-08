إزالة 84 حالة تعد بمساحة 4549 م2 بنطاق 12 مركزًا في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات في جميع مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 84 قرار إزالة بنطاق 12 مركزَا على مساحة 4549 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة فى 29 أبريل وحتى الأن 723 قرار إزالة على مساحة 106 ألف متر مربع.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وأكدت محافظة البحيرة أن هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الأجيال القادمة وملاحقة المخالفين لأحكام القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف حفاظاً على حق الشعب.