إزالة 74 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال 24 ساعة

المال -خاصقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدة حملات مكثفة أمس الأحد 8/7/2018 في عدد من محافظات الجمهورية في وجود مظلة أمنية قوية تم من خلالها تنفيذ أعمال إزالة لعدد (74) حالة تعدى على نهر النيل تنوعت بين أعمال بناء وردم وزراعة مخالفات نسيلة . ووفق بيان الري، جاء تلك الإزالات استمرارا

المال -خاص

قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدة حملات مكثفة أمس الأحد 8/7/2018 في عدد من محافظات الجمهورية في وجود مظلة أمنية قوية تم من خلالها تنفيذ أعمال إزالة لعدد (74) حالة تعدى على نهر النيل تنوعت بين أعمال بناء وردم وزراعة مخالفات نسيلة .

ووفق بيان الري، جاء تلك الإزالات استمرارا لجهود أجهزة وزارة الموارد المائية والرى فى التصدى للتعديات للوصول للهدف المنشود (نيل بلا تعديات).

وشملت الإزالات محافظات الغربية (2 إزالة) والمنوفية (30 إزالة) والبحيرة (1إزالة) وكفر الشيخ (13 إزالة ) والدقهلية (20إزالة) والمنيا (5 إزالات) والمنيا (3 إزالات).

من جانبه أشار المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن عداد إنقاذ نهر النيل سجل قفزة طبقا لما هو مدون

وأكد أن القطاع وأجهزته بمختلف المحافظات فى تواصل وإصرار على الوصول للهدف المنشود وماضون قدماً فى تنفيذ أهداف الحملة وفق البرامج الزمنية المقررة مع الأجهزة الأمنية بالدولة.

