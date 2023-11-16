إزالة 67 حالة تعد على مساحة 9698 مترا مربعا بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 67 حالة تعد بمساحة 9698 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 19حالة على الأرض الزراعية بمساحة 3663 م2 بقرى طيبة و المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن قواعد خرسانية وأسوار طولية وعرضية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم تنفيذ 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق قرى شرنوب ، زاوية غزال، الابعادية، نديبة بدمنهور بمساحة 2100 م2، 5 حالات بمساحة 1120 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقرى الأمراء و كوم البركة والحاجر وبولين بكفر الدوار.

كما تم تنفيذ 8 حالات تعد بمساحة 918 م٢ بمدينة الرحمانية، عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى، بالإضافة إلى 6 حالات بمساحة 762 م2 بشبراخيت، و 4 حالات بمساحة 597 م2 عبارة عن سملات خرسانية ومباني بالطوب الأحمر برشيد.

و5 حالات بمساحة 538 م2 بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات واعمدة خرسانية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة نهال بلبع اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030»، مشيرة الى انه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

وسيتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفر الدوار بداية من يوم الأحد الموافق2023/11/19 بمدخل المدينه بجوار فتح الله ماركت و يوم الاثنين 11/20 ستتواجد بشارع المحكمه ويوم الثلاثاء11/21 بشارع الجيش زاوية عبود ويوم الاربعاء التمليك اول شارع لقاء و الخميس بشارع الجمهوريه بنفق السكه الحديد.

وتقدم العديد من الخدمات ، تسهيلاً على المواطنين ، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت نهال بلبع أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.