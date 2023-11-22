إزالة 61 حالة تعد على مساحة 12805 أمتار بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة عدة حملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 61 حالة تعد بمساحة 12805 م2 بنطاق 8 مراكز عبارة عن إزالة 20 حالة على الأراضي الزراعية بنطاق قرى دسونس أم دينار ، سنهور ، زواية غزال ونديبة ، والأبعادية بدمنهور بمساحة 6500 م2 عبارة عن مبانى وقواعد وسملات وأعمدة خرسانية.

كما تم تنفيذ 11 حالة تعد بمساحة 1844 م2 بمدينة الرحمانية، و عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية، و9 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 1722 م2 بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مكونه من أعمده خرسانية و أسوار طولية وعرضية.

وكذا 7 حالات وبناء مخالف بمساحة 820 م2 بإيتاي البارود، و 5 حالات بمساحة 703 م2 بشبراخيت، و 3 حالات بمساحة 700 م2 عبارة عن سملات ومباني من الطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.

و 3 حالات بمساحة 370 م2 بنطاق قرى بولين ودفشو والحاجر بكفر الدوار عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية، و 3 حالات بمساحة 146 م2 عبارة عن مباني بالطوب البلوك وأسقف خرسانية بوادي النطرون.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.