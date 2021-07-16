الإسكندرية

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1053 م٢ بمركزي المحمودية ودمنهور

لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب
السيد فؤاد 4:04 م, الجمعة, 16 يوليو 21 4:04 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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شدد هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة، وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

مؤكداً على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

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وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي المحمودية ودمنهور، عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1053 م٢ عبارة عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 793 م٢ بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية لعمل سمل خرساني ومباني بالطوب الأحمر .

كما شملت عمليات الإزالة حالتي تعدي بالمهد على الأراضي الزراعية بمساحة 260م٢ بقرى إفلاقة وسنهور بدمنهور عبارة عن ردم حفر قواعد وسملات .

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بقلم السيد فؤاد

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