الإسكندرية

إزالة 58 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة بإجمالى 5360 مترا

بـ6 مراكز بمحافظة البحيرة
السيد فؤاد 2:08 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 2:08 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 58 حالة تعد بنطاق ٨ مراكز بإجمالي مساحة بلغت ٥٣٦٠ م٢ عبارة عن تنفيذ ١١ قرار إزالة بمساحة ٢٧٩٠ م٢ على نهر النيل بكوم حماده، وتنفيذ ٧ قرارات إزالة لحالات تعد وبناء مخالف على أملاك الدولة بمساحة ٩٧٤ م٢ بقرية جبارس بإيتاي البارود .

كما تم تنفيذ ازالة ١١ قرار تعد على أملاك الري بمساحة ٦١٠ م٢ بعمل معديات ووضع مواسير بدون ترخيص بالدلنجات، كما تمت إزالة ١٥ حالة تعد على مساحة ٣٥٦ م٢ على ولاية هندسة الري عبارة عن أكشاك خشبية ومبان بالطوب الأبيض بالمحمودية ، بالاضافة إلى إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٣٤ م٢ بنطاق جمعية الرزيمات بحوش عيسى عبارة عن سملات خرسانية ومبنى بالطوب الأبيض .

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كما تمت إزالة مبان بالطوب الأبيض الحجري مخالفة بدون ترخيص على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية إسماعيل فهمي بنطاق مركز بدر، بالإضافة إلى إزالة ١٠ حالات تعد على مجري الصرف الزراعي بمساحة ٨٦ م٢ عبارة عن معديات بالمواسير الخرسانية والردم بالرحمانية، و إزالة حالة تعد بمساحة ١١٠ م٢ بنطاق قرية دمسنا بأبو حمص عبارة عن قواعد خرسانة .

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كما أسفرت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري عن تنفيذ ١١ قرار إزالة بإجمالي مساحة ٢٧٩٠ م٢ على نهر النيل بالتنسيق مع إدارة تفتيش غرب النيل، بالإضافة إلى رفع ٣٨ إشغال متحرك خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة كوم حمادة .

فيما أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم عن تنفيذ إزالة ١١ قرار تعد على أملاك الري بعمل معديات ووضع مواسير بدون ترخيص على مساحة ٦١٠ م٢ .

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كما أسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود برئاسة محمد كجك عن رفع ١١٢ إشغال ثابت ومتحرك بإيتاي البارود غرب وشرق المدينة .

كما تم تنفيذ ٧ قرارات إزالة لحالات تعد وبناء مخالف على أملاك الدولة بمساحة ٩٧٤ م٢ بقرية جبارس، و متابعة أعمال تحجير وتكاسي ترعة كنيسة الضهرية التابعة لمجلس قرية الضهرية .

وفي مدينة رشيد أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة م/ سلوى زكي عن رفع ٢٤ حالة إشغال وتم التحفظ على ٨ شيش ، ومتابعة الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف بشارع الشهيد الصبروت وفرعياته .

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بقلم السيد فؤاد

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