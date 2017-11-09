إزالة 554 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالجيزة

بدور إبراهيم كلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مديرية التضامن بالمحافظة، تشكيل لجنة لعمل حملات على الجمعيات الأهلية من النواحى المالية والإدارية ورصد أى مخالفات موجودة لاتخاذ اللازم حيالها. وشدد المحافظ، خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى، على استمرار حملات…

بدور إبراهيم

كلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مديرية التضامن بالمحافظة، تشكيل لجنة لعمل حملات على الجمعيات الأهلية من النواحى المالية والإدارية ورصد أى مخالفات موجودة لاتخاذ اللازم حيالها.

وشدد المحافظ، خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مضيفًا أنه تم إزالة 554 حالة تعدٍ، خلال الشهر الماضى، مطالباً بوصول نسبة الإزالات إلى 100% ورصد أى مخالفات فى المهد.

وأكد الدالى خلال الاجتماع الذى حضره نائبه اللواء علاء الهراس، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، وأمين المجلس، أنه تم رصد العديد من البؤر التى يقوم بعض المواطنين بإلقاء المخلفات والقمامة بها وتعد مصدر شكاوى متعدده من البعض.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية من أحياء ومراكز ومدن، بتكثيف الحملات على هذه الأماكن، منها مطلع الدائرى ناحية صفط اللبن ونفق المسابك ومطلع كوبرى والى ناحية المنيب وطريق ترعة الزمر.

وأثنى المحافظ على المجهودات التى تتم فى مجال رفع الاشغالات من الشوارع الحيوية، مطالباً باستمرارها، إضافة إلى التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإتخاذ إجراءات رادعة حيالها.

وأوضح محافظ الجيزة ارتفاع جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بالأحياء والمراكز والمدن لمواجهة أى أحداث طارئة.

وكشف المجلس أن إدارة الحماية المدنية بالجيزة لديها 80 سيارة إطفاء مجهزة بطلمبات وماكينات لشفط المياه موزعة على كافة أنحاء المحافظة، تم توزيعها وفقًا لتغطيات كافة قطاعات المحافظة، وهى 14 سيارة بالمركز العام، و22 لبولاق الدكرور والعجوزة وشمال الجيزة والوراق والعمرانية وجنوب الجيزة والدقى والهرم، و16 لمنطقة أكتوبر والشيخ زايد، و12 لمنطقة أبو رواش الشماليه التى تضم أبو رواش وموبيكا والعزيزية وأوسيم والمنصورية وأبو غالب ووردان والمناشي ومحولات غرب، و12 لمنطقة أبو النمرس الجنوبية، التى تضم أبو النمرس ومنيل شيحة وطموه والبدرشين وميت رهينة والعياط والقطورى والصف وأطفيح، و4 لمركز ومدينة للواحات البحرية.

وأكد تقرير أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مول 301 مشروع صغير ومتناهى الصغر بالجيزة، بقيمة 13,9 مليون جنيه ساهمت فى توفير 494 فرصة عمل محققة للشباب والمتقدمين.