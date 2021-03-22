الإسكندرية

إزالة 51 حالة تعدٍ على أملاك الهيئة العامة لحماية النيل بكوم حمادة

استهدفت محافظة البيحرة اليوم عمليات إزالة على نهر النيل وأملاك الدولة بواقع 12 ألف متر
السيد فؤاد 6:40 م, الأثنين, 22 مارس 21 6:40 م, الأثنين, 22 مارس 21

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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع الأمن بحملة إزالة مكبرة على أملاك الهيئة العامة لحماية النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرية شابور أسفرت عن تنفيذ 51 قرار إزالة بمساحة 12150 م٢.

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كما تم تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وحسب بيان محافظة البحيرة، فقد نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة حملات بالتنسيق مع قسم الإشغالات أسفرت عن  رفع 321 حالة إشغال وتحرير 7 محاضر عدم إرتداء كمامة بدمنهور، كما تم  ضبط 25 مخالفة عدم ارتداء كمامة بكوم حمادة.

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بقلم السيد فؤاد

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