إزالة 5 تعديات على الطريق الدولي في مرسى مطروح بمساحة 8 أفدنة

نفذ مجلس مدينة مرسى مطروح اليوم حملة بهدف إزالة 5 تعديات بالطريق الدولي بمساحة 8 أفدنة، وذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .

واعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح عن القيام بحملة مكبرة لتنفيذ 5 قرارات إزالة بنطاق المدينة بمساحة مستردة 8 أفدنة عبارة عن أسوار ومباني مخالفة بمشاركة شرطة المرافق .

وأضاف المعداوي أن موجة الإزالات أسفرت عن تنفيذ 32 قرار إزالة بمساحة 84 فدانا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتابع، أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعد على أراضى الدولة خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء علي الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة .

إيقاف أعمال مباني بحي الدولار واللوكس وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية

وفى سياق متصل قامت أجهزة مدينة مرسي مطروح بإيقاف أعمال لـ 5 مباني مخالفة بحي الدولار واللوكس والسيركو وبناء عليه تم تحرير مخالفات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لتحويلها للنيابة العسكرية.

وتم التحفظ على معدات وأدوات بناء للعمل بدون ترخيص لعدد 5 مباني مخالفة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية للذين يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي .

