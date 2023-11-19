إزالة 46 حالة تعدٍ على 9377 مترًا مربعًا بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

تنفيذا لتعليمات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 46 حالة تعدٍ بمساحة 9377 مترا مربعا بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 2900 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد.

وتم 16 حالة تعدٍ بمساحة 2150 م2 بقريتي دسونس أم دينار و زاوية غزال بدمنهور، بالاضافة الى 13 حاله تعدٍ علي الأرض الزراعية بمساحة 2088 م2 بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مبانٍ مكونة من أعمدة خرسانية وأسوار طولية وعرضية.

فيما تم 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحه 783 مترا بنطاق قريه فيشا بالمحمودية عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض والأحمر وأعمدة خرسانية، و 7 حالات تعدي بمساحة 734 م2 بشبراخيت، إضافة الى 3 حالات بمساحة 722 م2 بنطاق قرية سمخراط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.