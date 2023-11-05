إزالة 35 حالة تعدٍ على 8434 مترا مربعا بدمنهور وكفر الدوار

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار عن إزالة 35 حالة تعد على مساحة 8434 م2 عبارة عن إزالة 23 حالة تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 7000 م2 بقرى الأبعادية وسنهور وزاوية غزال و نديبة و شرنوب ودسونس أم دينار بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وسملات خرسانية، وأسوار وشدات خشبية.

كما تمت إزالة 12 حالة تعد بمساحة 1434 م2 بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات وأعمدة خرسانية وسقف خرسانى.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.