إزالة 27 حالة تعد على مساحة 5237 متر مربع بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات – الرحمانية – دمنهور – المحمودية – شبراخيت – وادي النطرون) عن إزالة 27 حالة تعدي بمساحة 5237 م2 بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1593 م2 بقريتي المسين و كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني و أسوار طولية وعرضية.

كما تم 8 حالات تعدي بمساحة 1455 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية، بالاضافة الى 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1100 م2 بنطاق قريتي شرنوب و سنهور بدمنهور.

فيما تم تنفيذ 5 حالات تعدي بمساحة 653 م2 بنطاق قرية سيدى عقبه بالمحمودية، و3 حالات تعدي بمساحة 316 م2 بشبراخيت، وحالة تعدي بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بوادي النطرون.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

مشيرة إلى استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار حيث تتواجد اليوم بشارع المحكمة من الساعه 9 صباحًا حتى 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث يتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

الجدير بالذكر أنه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار غدا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر بشارع الجيش زاوية عبود ويوم الأربعاء 22 نوفمبر بمنطقة التمليك اول شارع لقاء و الخميس 23 نوفمبر بشارع الجمهورية بنفق السكه الحديد.