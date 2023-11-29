إزالة 25 حالة تعدٍ على مساحة 2894 مترا مربعا بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( دمنهور – المحمودية – بدر – كفر الدوار – الدلنجات – الرحمانية – رشيد – كوم حمادة) بمحافظة البحيرة حملات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد بمساحة 2894 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية.

وذكرت المحافظة في بيان لها أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم.

وأيضا لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.