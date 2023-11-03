إزالة 20 حالة تعدٍ على 11 ألف متر مربع بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا مع مصادرة جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس الوزراء بمتابعة جهود إزالة جميع صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال المقبلة واسترداد حق الشعب.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد بمساحة 11188 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة حالات تعد بمساحة 4,600 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى وشدات خشبية بمركز بدر.

كما تم تنفيذ إزالة حالات تعد بمساحة 4250 م2 عبارة عن مبان عشوائية بالطوب الأبيض وهنجر معدني وقواعد خرسانية بقري الكردود وأبو الشقاف والكوم الأخضر وعزب حوش عيسى.

كما تمت إزالة حالات تعد بمساحة 1688 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وسملات وأعمدة خرسانية بالمحمودية، بالإضافة إلى حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية وفك شدة خشبية بالدلنجات

كما تم تنفيذ إزالة حالة تعد بمساحة 100م بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن شدة خشبية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

في السياق نفسه، تم اليوم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز( المحمودية – إيتاي البارود – أبو حمص – كفر الدوار ) بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و 725 ألف جنيه .

وتشمل تلك المساجد، مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – المحمودية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه، مسجد عادل صالح – قرية قميحة – إيتاي البارود على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر- أبو حمص على مساحة 250 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مسجد طلمبات تروجي – سيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.