إزالة 189 مكمورة فحم عشوائية وتطوير 101 آخرى بالبحيرة

أجرت محافظة البحيرة، أعمال تطوير 101 مكمورة فحم خلال الفترة الماضية وفق نماذج تراعي البعد البيئي، توزيعها كالتالي ( 65 بمركز رشيد – 28 بمركز الدلنجات – 7 بمركز أبو المطامير – 1 بمركز كوم حمادة).

يأتي ذلك تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ “COP 27” خلال نوفمبر المقبل، وفي إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتي تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية غير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن.

وأشار على دومة – مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة إلى أنه تم إزالة 189 مكمورة بينما تبين توقف 64 مكمورة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية بنطاق مراكز الدلنجات وأبو المطامير وكفر الدوار، حيث تهدف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وكذلك تعظيم الفوائد الإقتصادية من تحويل أصحاب المكامير لمصدرين للفحم من خلال المكامير المطورة.

وشن جهاز شؤن البيئة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي، حملات مرورية على المكامير أسفرت عن تحرير 264 محضرا ضد أصحاب المكامير العشوائية غير المطورة خلال عام 2022، بالإضافة إلى تحرير 97 محضرا خلال الثلاثة أشهر الماضية.

يذكر أن المكامير المطورة تعد من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها لما لها من تأثير كبير في ترشيد وإستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وإنتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومي.