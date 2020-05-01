إزالة 187 فدانًا من التعديات والأحواش السمكية بحملات في بحيرة المنزلة

شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة على بحيرة المنزلة، تمكنت من خلالها في إزالة 187 فدانًا من التعديات والأحواش السمكية والسدود داخل بحيرة المنزلة، وضبط العديد من الخارجين عن القانون.

حملات مكبرة في بحيرة المنزلة

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، وشن الحملات برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارات البحث الجنائي، وإدارات قوات الأمن بمديريات أمن: الدقهلية، دمياط، بورسعيد.

واستهدفت الحملات ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، بنطاق المسطح المائي لبحيرة المنزلة.

الخروج عن القانون

وأسفرت نتائج الحملات عن تحقيق ضبط 13 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 7 فرد محلي الصنع، 40 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

وضبط 8 قضايا إتجار في المخدرات، بكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام، نبات البانجو المخدر وزنت 8,870 كيلو جرام.

ونفذت حملات الأمن 1601 حكم قضائي متنوع، وضبطت 15 واقعة إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

تعديات ومخالفات

وحررت 23 واقعة تعدى على أملاك الرى والصرف، 97 أخرى جوابي صيد مخالفة.

وضبطت غزل تحاويط بطول 950 متر، 5 حفارات بدون تصريح.

وكشفت قضية إتجار فى البذور الزراعية بدون ترخيص، 28 واقعة تعدٍ على الأراضي الزراعية، 20 قضية تبوير أراضي.

ونجحت في إزالة أحواش سمكية وسدود على مساحة 180 فدانًا، وتعديات على مساحة 7 أفدنة و4 قيراط.

وتمكنت من تنفيذ أعمال تنمية وتطوير على مساحة 11500 متر.

استمرار الحملات

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف المسطح المائي لبحيرة المنزلة، لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.